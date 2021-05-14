MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM
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MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı.

ÜNLÜ şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM
MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM
MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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