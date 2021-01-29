Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

29.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:28
Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

Seçimlerde çok konuşulan isimler arasında yer alan Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

Askeri liseyi birincilikle bitiren, büyük projelere imza atan Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır. 27. dönem CHP İzmir milletvekili adayı oldu. PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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