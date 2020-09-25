Mehmet Ali Büyükkara kimdir? Mehmet Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmet Ali Büyükkara kimdir? Mehmet Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!

25.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:07
Mehmet Ali Büyükkara kimdir? Mehmet Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Ali Büyükkara izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Büyükkara kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Ali Büyükkara hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Ali Büyükkara kimdir? Mehmet Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!

MEHMET ALİ BÜYÜKKARA KİMDİR?

1967 yılında İstanbul-Fatih'te doğan Mehmet Ali Büyükkara, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'nden 1990'da mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1993 yılında Hadis bilim dalında, doktorasını 1997 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde mezhepler tarihi alanında tamamladı. Yurda dönüşünde göreve başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Ü. İlahiyat Fakültesi'nde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, Üniversite Senatörlüğü ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009'da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, 2012'de ise İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosuna katıldı. Fakülte'nin kurucuları arasında yer aldı ve dekanlığını üstlendi. 2020'de Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'ne döndü. Çalışmalarını klasik kelâm okullarının yanısıra Şiîlik, bugünkü Selefîlik, çağdaş İslami akımlar ve hareketler, din-siyaset ilişkileri konularında yoğunlaştıran Büyükkara'nın, alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı çeşitli yayınları mevcuttur. Bunlar arasında İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları, Suudi Arabistan ve Vehhabilik, Kabe'nin İşgal Tarihi, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet, Çağdaş İslami Akımlar başlıklı kitap çalışmaları bulunmaktadır.

İlgili Haberler

Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi!
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi!
Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi!
Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi!
Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!
Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Gülay Demet Akalın Jennifer Lopez Candaş Tolga Işık
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Benik Afobe Murat Şahin
Daha Fazla Tv Ekim Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Ali Büyükkara kimdir? Mehmet Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 23:08:07. #1.14#
title