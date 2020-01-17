: Mehmet ali birand mezarı başında anıldı

17.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:55

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- USTA gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 7. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"7 YIL NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM"

Cemre Birand anmaya gelenlere teşekkür ederek, '7 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Yine eski çalışanları, arkadaşları burada beraber olduk. Her gelene, her hatırlayana çok teşekkür ederim. Size de geldiğiniz için teşekkür ederim' diye konuştu

"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM"

Umur Birand ise, 'Her geçen yıl gittikçe daha da zorlaşıyor, yanınızda olmadığı sürece, sesini duymadığı sürece... Onu hatırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Dostlarıyla buluşuyoruz, kendi ailemiz içerisinde her zaman onu konuşuyoruz. Çok içtenlikle onu çok özlüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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