Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor

Konuk olduğu YouTube kanalında hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Mehmet Ali Alabora, Birleşik Krallık'taki Galler'de yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN "DENİZ" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Filmde Türkiye'den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz adlı bir karakteri canlandıracağını söyledi. Galce konuşulan dizinin birçok sahnesinde Türkçe bir dizi replik de olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

"Kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği" öne sürülen Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Tabii ki İstanbul'da tekrar üretmek, lüfer yemek, muhabbet etmek, dostlarımı görmek, ailemi görmek tabii ki isterim. Muhtemelen ikili bir hayat yaşıyor olurum. Çünkü artık burada da bir işim var, arkadaşlarım var, çevrem var, projelerim var."