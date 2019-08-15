Mehmet Akif İnan'ın torunu Büşra İnan yaşamını yitirdi! Mehmet Akif İnan kimdir?

15.08.2019 14:33

Büşra İnan, 15 Ağustos 2019 Perşembe günü trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu 8 günlük yoğun bakım süreci sonrası vefat etti. Ölümünün ardından Büşra İnan ve Mehmet Akif İnan'ın hayatı araştırılıyor. Mehmet Akif İnan hayatı, torunu ve şiirleri…

BÜŞRA İNAN VEFAT ETTİ

Aslen Şanlıurfalı olan şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın torunu öğretmen Büşra İnan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Otomobili takla atan İnan'ın ağır yaralandığı ve GATA'ya kaldırılarak tedavi altına alındığı biliniyordu. Sekiz gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Büşra İnan hayatını kaybetti.

MEHMET AKİF İNAN KİMDİR?

Ünlü şair, 12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. 1952 yılında ilkokulu bitirdi. 1958'de Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne gönderildi. Aynı yıl bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi'ni çıkardı. Bir yıl sonra Maraş Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl içinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolsa da iki sene sonra bıraktı.

EDEBİYAT DERGİSİNİ KURDU

1960 yılında Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek ile tanışan İnan, 1962 yılında tekrar üniversiteye döndü ve 1972'de mezun oldu. Bu süre içinde 1962-1964 yılları arasında Hilal Müessese Müdürlüğü'nü yaptı. 23 Temmuz 1965 tarihinde evlendi. 1964-1969 yılları arasında Türk Ocağı'nda faaliyet gösterdi. 1969'da Nuri Pakdil ile birlikle Edebiyat Dergisi'ni kurdu. 1969-1972 arasında Türk Taşıt İşverenleri Sendikası'nda uzmanlık görevinde bulundu.

UZUN SÜRE ÖĞRETMENLİK YAPTI

İlk kitabı "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" yi 1972 yılında çıkaran şair Akif İnan, ilk şiir kitabını ise 1974 yılında Hicret adıyla çıkardı. 1976-1990 yılları arasında Mavera Dergisi'nde kurucu olarak yer aldı. 1977-1980 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu dönemde eğitim Enstitüleri için Oktay Çağlar ile beraber "Yeni Türk Edebiyatı''nı hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine atandı.

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

Mehmet Akif İnan, 1985 yılında "Din ve Uygarlık" adlı denemeler kitabını çıkardı. 1991'de "Tenha Sözler"i yayınladı. 1993-2000 yıllarında Eğitim-Bir'i kurdu ve başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Memur-Sen Konfederasyonu başkanlığını yürüttü. 1998'de Kanal 7'de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. 1999 Haziran ayında rahatsızlandı ve aynı yıl Aralık ayında Urfa'ya döndü. 6 Ocak 2000 günü ise vefat etti.