Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbikat yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbikat yapıldı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbikat yapıldı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesince Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesince Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastane bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata, UMKE, 112 Acil Servis ve hastane çalışanlarından oluşan personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya, senaryo gereği tatbikatta, hastanenin otoparkında meydana gelen şiddetli patlama sonucu araçların hasar gördüğünü, seyir halindeki iki aracın sürücülerinin panikle kaza yaptığı anın canlandırıldığını ifade etti.

Hastane olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ettiklerini aktaran Kaya, "Bu tarz tatbikatlarda eksik yönlerimizi belirleyerek tamamlanması adına önlemlerimizi alıyoruz. Kurumlar arası koordinasyonun da başarılı bir şekilde uygulandığı tatbikatımıza emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

 Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title