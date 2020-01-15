Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu Ortahisar Belediyesine devredildi

15.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:30

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ortahisar Belediyesi arasında, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nun Ortahisar Belediyesine devriyle ilgili protokol imzalandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca işletilen yüzme havuzunun Ortahisar Belediye Başkanı Başkanı Ahmet Metin Genç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk arasında imzalanan protokolle, Ortahisar Belediyesine devredildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçim vaatleri arasında bulunan yüzme havuzu projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Havuzda, haftanın belirli günlerinde şehit ailelerine, engellilere ve bayanlara ücretsiz hizmet vereceklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Özellikle bayanlara yönelik bir havuz yapmayı çok istiyorduk. Şehrimizde sadece bayanların kullanabileceği bir havuz yok. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. Devraldığımız Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nu bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda günlerini tam olarak netleştirmedik ama haftanın belirli günlerinde şehit aileleri, bayanlara ve engelli kardeşlerimize ücretsiz hizmet vereceğiz. Bu protokolde emeği geçen Gençlik ve Spor

Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na ve il müdürümüze teşekkürlerimi iletiyorum."

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Ortahisar Belediyesinin spor faaliyetlerine desteklerine şahit olduklarını belirterek, "Hem uluslararası spor organizasyonlarında, hem de ulusal spor organizasyonlarında sürekli işbirliği halindeydik. Bu anlamda maddi ve manevi olarak birçok külfeti birlikte paylaştık. Spor şehri Trabzon'un bu ünvanına yakışır projeleri birlikte başardık. Başkanımıza da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bütün teknik donanım, üniteleri ve ekipmanlarıyla birlikte yüzme havuzumuzu en güzel şekilde işleteceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA