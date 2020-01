Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında, nereli?

09.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:54

Dizileri ve filmleri ile ekrana gelen, Prens Harry ile evlenen oyuncu Meghan Markle, 6 Mayıs'ta oğlu Archie Harrison Mountbatten-Windsor'ı dünyaya getirdi. Meghan Markle kimdir? İşte, Meghan Markle hakkında merak edilenler…

TİYATRO VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER EĞİTİMİ GÖRDÜ

Tam adı Rachel Meghan Markle olan oyuncu, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ın Kaliforniya eyaletindeAfro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanından mezun oldu.

FRİNGE DİZİSİNDE YER ALDI

Birleşmiş Milletler kadın elçisi Markle, ilk olarak General Hospital adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol aldı. Kariyerinin başlarında başarılı olamayan model, TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanındı. Bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı.

Yardım konusunda hassas olan Markle, Afganistan'da bulunan ABD kuvvetlerini ve ailelerini ziyarete gitti. Menstrüel sağlığın duyurulması için Delhi ve Mumbai'de kadınlarla buluştu ve yardım dernekleri için iş birliği yaptı.

2016 yılından bu yana Galler Prensi Harry ile ilişkisi olan Markle 2018'de evlendi. Böylelikle oyunculuğu bıraktı.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2002: General Hospital (Dizi 10.150)

2004: Century City (Dizi 1x04)

2005: Cuts (Dizi 1x05)

2005: Love, Inc. (Dizi 1x09)

2005: So was wie Liebe (A Lot Like Love, Film)

2006: Deceit (Film)

2006: Familienstreit de Luxe (The War at Home, Dizi 1x17)

2006: CSI: NY (Dizi 3x07)

2008: Ehe ist… ('Til Death, Dizi 3x02)

2008: 90210 (2 Folgen)

2009: Fringe – Grenzfälle des FBI (Fringe, 2 Folgen)

2009: Knight Rider (Dizi 1x14)

2009: The League (Dizi 1x02)

2009: Without a Trace – Spurlos verschwunden (Without a Trace, Dizi 7x15)

2010: CSI: Miami (Dizi 8x20)

2010: Männertrip (Get Him to the Greek, Film)

2010: Remember Me – Lebe den Augenblick (Remember Me, Film)

2010: The Candidate (Kısa film)

2011: Kill the Boss (Horrible Bosses, Film)

seit 2011: Suits

2012: Castle (Folge 4x17)

2012: Dysfunctional Friends (Film)