Meghan Markle kimdir? Meghan Markle hayatı ve biyografisi! Meghan Markle kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Meghan Markle, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Meghan Markle hakkında merak edilenler. Meghan Markle hayatı ve biyografisi. Meghan Markle kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Meghan Markle merak konusu oldu. İşte Meghan Markle hakkında merak edilen Meghan Markle kimdir, Meghan Markle hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1981

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli:Kaliforniya, ABD

Rachel Meghan Markle Amerikalı oyuncu ve manken, Sussex düşesi unvanını taşıyan Britanya Kraliyet Ailesi üyesi. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. Bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı. Prens Harry ile evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Haziran 2016'dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017'nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018'in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı. 19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlenmişlerdir. 6 Mayıs 2019 günü, genç çift tahtın yedincisi varisi olan Archie Mountbatten-Windsor isimli oğullarını kucaklarına almıştır.

Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi. Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam etmekteler.

Mart 2020'de Düşes Markle'ın Disneynature belgeseli olan Elephant'ın anlatıcısı olacağı açıklandı. Belgeselden elde edilen gelir, Botsvana'daki fillere yardım etmek için Sınır Tanımayan Fil'e bağışlanacaktır.

Nisan 2020'de Meghan ve Harry, Amerika'daki COVID-19 salgını boyunca Los Angeles sakinlerine Project Angel Food tarafından hazırlanan yiyecekleri dağıtmaya gönüllü oldular.