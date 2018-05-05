Meghan Markle'ın 135 Bin Dolarlık Gelinliği Ortaya Çıktı

İngiliz Daily Mail Gazetesi, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğününde bir tanesinin tasarımı İngiliz moda evi Ralph & Russo'ya ait olan iki farklı gelinlik giyeceğini açıkladı.

EL YAPIMI GELİNLİK

36 yaşındaki eski ABD'li oyuncunun Ralph & Russo tasarımlı el yapımı ve boncuk işlemeleri bulunan gelinlikle, Prens Harry ile evlilik yemini etmek için, St. George Şapeli'ndeki koridorunda yürüdüğü andan itibaren, 2. Elizabeth'in Windsor Sarayı'nda düzenleyeceği resepsiyona kadar görüleceği belirtildi.

İşte Meghan Markle'ın gelinliği...

"YÜZ SAAT EMEK HARCADILAR"

Farklı bir kaynak,135 bin dolarlık gelinliğin bedelinin gizlice Prens Harry'nin ailesi tarafından ödendiğini söyleyerek, "Fiyatı çok fazlaymış gibi geliyor ama sonuç olarak bu yılın düğünü olacak, neredeyse tamamen el yapımı olan bu gelinlik için birçok insan neredeyse yüz saat boyunca emek harcadı" ifadelerini kullandı.

KATE MIDDLETON'UN GELİNLİĞİNİ GÖLGELEYEMEDİ

Diğer taraftan Markle'ın gelinliği 2011'de Prens William ile dünyaevine giren Kate Middleton'un gelinliğini gölgede bırakamadı. Geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Cambridge Düşesi, Alexander MacQueen tasarımı 250 bin sterlin değerinde bir gelinlik giymiş ve tasarım moda tarihinin en çok konuşulan gelinlikleri arasına girmişti.

BİR HAFTA ÖNCEDEN GELECEKLER

Markle'ın ABD'de yaşayan yoga öğretmeni annesi Doria Ragland ve Meksika'da yaşamın sürdüren eski ışık yönetmeni babası Thomas Markle, düğünden bir hafta önce İngiltere'ye gelecek. Markle çocukken boşanan çift, evlilik töreninden birkaç gün önce ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Philip, Prens Charles ve Camilla Parker gibi Kraliyet ailesinin önemli isimleriyle tanıştırılacak. Kraliyet geleneklerine uygun olarak 36 yaşındaki Markle'ın annesinin, düğün töreni için yapılan geçit esnasında kızına at arabası ile eşlik edeceği bildirildi.

PRENS GEORGE, PRENSES CHARLOTTE VE MİA TİNDALL DÜĞÜNDE "ÇİÇEK ÇOCUKLAR" OLACAK

Kensington Sarayı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde Prens William ve Kate Middleton'un çocukları Prens George (4), Prenses Charlotte (2) ve Prenses Anne'in torunu Mia Tindall'ın (4) çiçek çocuk olarak görev yapacağını duyurdu.

BALAYINA ÇIKMAYACAKLAR

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaz sonuna kadar balayına çıkmayacakları belirtildi.