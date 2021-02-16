Meghan Markle hamile mi? Prens Harry eşi hamile mi?

İngiltere tahtının 8. varisi olacak olan bebek İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth olmak üzere kraliyet üyelerini sevinçlerini paylaştı. Meghan Markle hamile mi? Prens Harry eşi hamile mi?

MEGHAN MARKLE HAMİLE Mİ? PRENS HARRY EŞİ HAMİLE Mİ?

Kraliyet Ailesi üyesi olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyetteki görevini bırakıp ABD'ye yerleşmişlerdi. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde siyah beyaz bir fotoğraf paylaşarak çift, ikinci çocuklarını beklediklerini kamuoyuna duyurdu.

Henüz hamileliğin ilk dönemlerinde olan Meghan Markle 39 yaşındadır.

İngiltere tahtının 8. varisi olan bebek için, Buckingham Sarayı sözcüsü 'Majesteleri, Edinburgh Dükü, Galler Prensi ve tüm aile çok mutlu ve iyi dileklerini paylaşıyor' açıklamasında bulundu.