Meghan konuştukça Kate korkuyor: Hedef tahtasına onu da koydu

HABER SIZDIRMAKLA SUÇLADIWinfrey, röportajının önceki gün yayınlanan yeni tanıtım bölümünde, İngiliz kraliyet ailesini kendileri hakkında yalan söylemekle suçlayan Markle, bu kez de iddialara göre, eltisi, Prens William'ın eşi Kate Middleton ile kayınpederi Prens Charles ile onun eşi Camilla...

HABER SIZDIRMAKLA SUÇLADI

Winfrey, röportajının önceki gün yayınlanan yeni tanıtım bölümünde, İngiliz kraliyet ailesini kendileri hakkında yalan söylemekle suçlayan Markle, bu kez de iddialara göre, eltisi, Prens William'ın eşi Kate Middleton ile kayınpederi Prens Charles ile onun eşi Camilla Parker Bowles'u koydu hedef tahtasına. Markle, bu üç kişinin kendisi ve Harry ile ilgili haberleri basına sızdırdığını ileri sürdü.

'GRİ TAKIM ELBİSELİ ADAMLAR BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI'

Meghan Markle'a yakın bir kaynağa dayandırılan bu haberlere göre, bir süre Prens Harry ile birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'nda çalışan bazı kişiler de onlarla ilgili bu söylentilerin basına ulaştırılmasında etkili oldu. Bu iddialara göre "Kensington Sarayı'ndaki bazı gri elbiseli adamlar, onları yok etmeye çalışıyordu."

ÖRNEKLER DE GÖSTERİLDİ

Markle'ın "Prens Charles, Camilla Parker Bowles ve Kate Middleton'ı kendileriyle ilgili haberleri basına sızdırmakla suçladığı" olaylara çeşitli örnekler de gösterildi. 2018 yılında Harry ile Meghan'ın düğün provaları sırasında Middleton'ın gözyaşlarına boğulduğu haberlerinin de bunlardan biri olduğu ileri sürüldü.

KATE'İN GÖZYAŞLARINA BOĞULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Düğünden sonra ortaya atılan iddialara göre, Kate Middleton'ın kızı Charlotte, düğünde nedime olarak görev yaptı. Küçük prensesin giyeceği elbise konusunda Markle'ın bir krizi yarattığı ve Middleton'ın da bunun üzerine gözyaşlarına boğulduğu iddiaları basına yansımıştı.

DÜĞÜN ÖNCESİ TAÇ KAVGASI

İddialara göre Prens Harry ile Meghan Markle, Kate Middleton, Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un evlerinde çalışanların da basına sızdırılan olumsuz haberler konusunda suçlu olduğuna inanıyor. Yine bu şekilde sızdırılan iddialardan biri de yine düğün öncesi Prens Harry'nin, Kraliçe'nin kıyafetlerini düzenleyen Angela Kelly'ye düğünde Meghan'ın giyeceği kaç konusunda bağırdığı yönündeydi.

KİTAPTA DA YER ALMIŞTI

Bu konudaki iddialar Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı Finding Freedom adlı kitapta da yer almıştı. Buna göre Meghan Markle'ın düğünde duvağıyla birlikte kullanacağı taç yüzünden Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Harry'nin arasında büyük bir gerilik yaşandı. Kitaba göre Markle, aniden, kuaförü hazırlıklar için Londra'ya gittiğinde düğünde kullanacağı tacı ona göstermek ve bir fikir edinmesini sağlamak istedi. Ama o tacı görmek öyle kolay yerine gelebilecek bir istek değildi.

KRALİÇE'NİN KOSTÜM GÖREVLİSİYLE TARTIŞMA

Meghan Markle'ın düğün tacını görebilmesi için Kraliçe'nin kostüm işlerinden sorumlu çalışanı ve en iyi sırdaşlarından biri olan Angela Kelly'nin, mücevherlerin bulunduğu özel daireye girmesi ve tacı oradan alması gerekiyordu. Oysa Angela Kelly'nin bile o anda bu isteği yerine getirmesi mümkün değildi. Kelly de saray protokolüne göre öyle her istediğinde o taca ulaşamazdı.

PRENS HARRY ÖFKEYE KAPILIP BAĞIRDI İDDİASI

Meghan Markle'ın bu ani isteği üzerine Angela Kelly, kendisine "Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor. Sırf, kuaförünüz geldi diye istediğiniz zaman o tacı göremezsiniz" diye yanıt verdi. Yine kitapta ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, bazı saray görevlilerini, Angela Kelly'yi ikna etmeleri için aracı olmaya zorladı. Ama o sırada Londra dışında olan Kelly, Prens'in bütün ısrarlarına rağmen şehre dönmedi ve Markle da tacı göremedi. Kelly, Prens Harry ve Meghan Markle'a, Kraliçe'nin mücevherlerine ulaşmak için önceden randevu alınması gerektiğini hatırlattı. İşte bu noktadan sonra aslında bu konudaki bütün kuralları bilen Prens Harry, öfkeye kapıldı ve nişanlısının isteğini yerine getirmeyen Kelly hakkında hakaret içeren sözler sarf etti.

SONUNDA HARRY DE AZAR İŞİTTİ

Olup biteni ve Prens Harry'nin sarf ettiği sözlerden haberdar olduğunda da Angela Kelly da Kraliçe 2. Elizabeth'i bu konuda uyardı. Bunun üzerine Kraliçe, torunu Harry'yi bir sabah özel bir toplantıya çağırdı. İşte kitapta iddia edilenlere göre Kraliçe, o özel toplantıda torunu Harry'yi kabalığından ve sarf ettiği sözlerden dolayı azarladı.

ÇALIŞANLARI 'ENGEREK YILANI' DİYE TANIMLAMIŞTI

Aslında Meghan Markle'ın saray çalışanlarıyla ilgili fikirleri bu kitapta da yer alıyordu. Finding Freedom'da yer alan bu satırlara göre Prens Harry ve Meghan Markle, bazı saray çalışanları hakkında "engerek yılanı kadar hain" tanımını kullanmıştı.

WILLIAM VE KATE DEHŞET İÇİNDE

Bu arada bütün bunlar olup biterken Prens William ile Kate Middleton ile ilgili bazı başka iddialar da basına yansıyor. Bunlara göre Kate ile William, Harry ile Meghan'ın bütün bu yaptıklarını "sabun köpüğü dizilere" benzetiyor. Page Six'e konuşan bazı kaynaklar "William ile Kate'in de bu sabun köpüğü TV dizisine benzer olayların içinde yer alma düşüncesinden dehşete kapıldıklarını belirtti.

BU SABUN KÖPÜĞÜ DİZİYE DAHİL OLMAK İSTEMİYORLAR

Çifte yakın kaynakların belirttiğine göre "Kate ile William bundan daha fazla sessiz olamazdı. Her ikisi de halkın gözü önünde yaşanan bu olaylara dahil olmak istemiyor. Ancak Prens William kardeşi için büyük bir endişe ve üzüntü içinde. "

Kaynak: Hürriyet