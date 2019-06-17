Megastar Tarkan kızı Liya ile fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı

Megastar Tarkan kızı Liya ile fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı

Megastar Tarkan, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızı Liya'nın ilk kez fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.

Megastar Tarkan kızı Liya ile fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı

Geride bıraktığımız Babalar Günü'nde ünlü isimler, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ve duygusal mesajlarla kutladı.

İLK DEFA PAYLAŞTI

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun kızları Liya, geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünyaya gelmişti. Tarkan, kızı Liya'yla fotoğraflarını ilk defa Instagram'dan paylaştı.

"BABALAR GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Babalar Günü'nde kızıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Tarkan, "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" notunu yazdı.

"BABALIK EN ÇOK SANA YAKIŞTI"

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Megastar'ın kızı Liya ile olan paylaşımına "Babalık en çok Tarkan'a yakıştı" yorumları yağdı.

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