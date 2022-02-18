Megastar Türkçe karşılığı ne yanıtı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ve çeşitli kaynaklara göre Megastar nedir sorusuna yanıt aradık. Megastar kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Megastar ne demek? Megastar kimlere denir? Megastar Türkçe karşılığı ne?Türkiye'nin Megastar'ı kim? İşte detaylar haberimizde...

MEGASTAR NE DEMEK?

Megastar müzik veya sinema dünyasında büyük yıldız, büyük sanatçı demektir.

TÜRKİYE'NİN MEGASTAR'I KİM?

Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından "Megastar", dünya basını tarafından "Popun Prensi" ve "Boğazın Prensi" olarak anılmaktadır. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MEGASTAR TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 doğumlu Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tanındı.

Tarkan, Batı Almanya'nın Renanya - Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü. 1986'da ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi ve müziğe çocukluk yıllarında başlayan ilgisi sonucunda, lise hayatına başladığı Karamürsel'de ilk müzik eğitimini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1998'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakaladı. Ölürüm Sana albümünden çıkan "Şımarık" single'ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı. 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu. 2016'da Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü Ahde Vefa'yı piyasaya sürdü. 2018 yılında baba olan Tarkan Tevetoğlu, 2019 yılında ise Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla, Onur Akay Medya tarafından "Yılın Babası Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü sanatçının aldığı bu ödül magazin basının da uzun süre tartışıldı.

Haberler.com - Gündem