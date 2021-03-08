Megastar'dan dikkat çeken 'Kadınlar Günü' mesajı: Kutlanacak bir gün değil
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Megastar'dan dikkat çeken 'Kadınlar Günü' mesajı: Kutlanacak bir gün değil

08.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:46
Megastar'dan dikkat çeken 'Kadınlar Günü' mesajı: Kutlanacak bir gün değil

Tarkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medyadan paylaştığı art arda 3 mesajı ile dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Kadınlar Günü kutlanacak bir gün değil. Takvimimizin çok derin acılarla yüklü bir günüdür" dedi.

Megastar Tarkan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sosyal medya hesabı Instagram'dan art arda eklediği dikkat çeken üç paylaşımda bulundu. Paylaşımında bugünün tarihte acılarla dolu olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, kadına karşı şiddete dikkat çekti.

"ERKEK ZULMÜNE UĞRAYAN KADINLARIN KURTARILMASI GEREKİR"

Tarkan, sosyal medyasından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında takvimimizin çok derin acılarla yüklü bir günüdür ve kutlanacak bir gün de değildir bence… Anneyi, anneliği kutsal sayan bu toplumda erkekler ne yazık ki hâlâ kadınları, kızları öldürüyor! Bu çelişkiyi anlamak mümkün değil! Bir yandan annesini, anneliği kutsuyor; diğer yandan başka annelere, anne adaylarına işkence ediyor, dövüyor. Hatta emeklerini sonuna kadar sömürüyor. Onların özgürlüğünü ellerinden alıyor. Kutsalla namus arasında sıkışmış bir erkekliğin zorbalığı tetikleyen hastalıklı zihnidir bu…

Öyle bir erkek zihni oluşturulmuş ki, sadece kendi var oluşunu kabul ediyor; yakınlarındaki kadınlara, kendi izni ve onayı dışında var olma, gelişme, düşünme, hissetme, konuşma şansı tanımıyor... Onaylamadığı bir durumla karşılaşınca ise, zihninin doğruladığı herhangi bir gerekçeye sığınıp onlara her türlü şiddeti uyguluyor, hatta öldürüyor, bazen de diri diri toprağa gömüyor… Bu günün kutlanması için; Erkek zulmüne uğramakta olan bütün kadınların acılarının dinmesi, ölüm ve şiddet riskinden kurtulmaları, çocuk gelinlerin kurtarılmaları ve bütün kadınların özgürleşmeleri gerekir... Hukukun, şiddete maruz kalan kadınları daha fazla desteklemesi gerekir... Hepimizin, kadınlara uygulanan şiddete karşı bilinçlenmesi ve sonuna kadar savaşması gerekir... 8 Mart, ancak o zaman kutlanacak bir gün olur..."

Megastar'dan dikkat çeken 'Kadınlar Günü' mesajı: Kutlanacak bir gün değil
Megastar'dan dikkat çeken 'Kadınlar Günü' mesajı: Kutlanacak bir gün değil
Megastar'dan dikkat çeken 'Kadınlar Günü' mesajı: Kutlanacak bir gün değil
Haber Yorumları (4)
MUHAHAAA: ALTARIN OGLU TARKAN , , SEN YASIYONMU LAA :)) NERELERDESIN
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MUSTAFA: Erkek zulmü demiş erkek terörü demeliymiş
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BİNGÜL TEYZE: Seni alkışlıyorum
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500
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