MEG - Papatya şarkı sözleri nelerdir? 'Papatya' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

MEG - Papatya şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 4 milyon izlenmeyi geçti ve binlerce beğeniye ulaştı. 'MEG - Papatya' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Papatya özleri nelerdir? Papatya şarkısı sözleri haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen Papatya şarkısının sözleri nelerdir? MEG - Papatyaşarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

MEG - PAPATYA ŞARKI SÖZLERİ

Yine yoksunbenim olan Herseyi cok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak Beni Hiç Bir Zaman

Bi Cemre Düşer Benim Gözyaşımla Birleşir

Bi Selde Kaybolur O Verdiğin Vaatlerin

Ben Ömre Bedel Dedim Attım İçime Özlem'i Sen Cellat Oldun Hayallerimi Hançerinle Kör Ettin.

Biranda Kaybolan O Hayallerimi Düşündüm Ve Kalemim Eşlik Etti Düştügümde Derdine

Ben

Bir Akşam Küstüm Aşka Senle Beraber

Kim Haklı Bilmiyorum , Sormadım Elaleme

Bildiğimle İlerledim , Dedim Ki Biraz Yavaş Çıktığım Bu Yolda Onla Tekrardan Buluşacağız

- Gönülde Beslediğim Bir Sendin Papatyam

- İzledigin denizdim ve Manzarandım Her zaman

Mesafeler Vardı Bende Hesap Edip Geldiğimde Sokaklar'da Sabahladım Ellerimde Bir Çiçekle

5 dakika Görmek İçin Tüm Ailemden Vazgeçerken Sen Benden Vazgeçtin , O Mavi Gözlerin'le...

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Yine yoksunbenim olan Herseyi çok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak Beni Hiç Bir Zaman

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Papatya Devri Bitmez , Kapanmaz O Defter

Ya Her Ne Kadar Fırlatılsa O Notlarda Emek Var

Yanlış anlaşılmalar Yüzünden Oldu Ayrılık Ve Tatlı Tebessümler Ettin Adımı Duyduğun Heran.

Şimdi Söyle Suçlu Kim , Nefretim mi İnancın Mı

Susma Söyle Suçlu Kim , 3. Şahıslar Mı

Ben Sinirle Yumrukladım Duvarları İzle Canım

Kanım Hala Çok Taze , Bitmeyecek Umutlarım

Hala Düşlerimdesin Sen Hala Hayallerimde Bak

Bayadır Yorgunum Ben Psikolojim Darma Duman

Gülüşlerine Hasretim Bi Gelsende Sarılsan

Bana Bi Parça Mutluluk'la Birazda Sen Gerekli Yar...

Bir İstegim Var Sizden Gülüşleriniz Cok Güzelken

Kırmak Üzmek Yakışmaz Siz Kendiniz Olun Yeter

Bir Dileğim Var Benim , Kıs Ayında Düşse Cemre O Deniz Yanar Sonra Mutluluk'ta Doğar Şehre...

Yine yoksunbenim olan Herseyi çok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak Beni Hiç Bir Zaman...

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 1 hafta önce Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 4 milyon izlenmeye ve 350 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: MEG (Mehmet Emin Güleken)

Müzik: AŞIL & Salih Sakarya

Kayıt Mix : Furkan Sarı

Yapım: PARONİ MEDYA

Yönetmen: ONUR ELMAS

Görüntü Yönetmeni: FURKAN ÇOYMAK

Kurgu: MURAT DEMİR

Renk : OKAN HEPTAŞ

Oyuncu: ONUR ELMAS & ÖZÜM ALTIN