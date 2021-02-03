MEG - Papatya şarkı sözleri nelerdir? 'Papatya' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler
MEG - Papatya şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 4 milyon izlenmeyi geçti ve binlerce beğeniye ulaştı. 'MEG - Papatya' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Papatya özleri nelerdir? Papatya şarkısı sözleri haberimizde.
Vatandaşlar tarafından merak edilen Papatya şarkısının sözleri nelerdir? MEG - Papatyaşarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.
MEG - PAPATYA ŞARKI SÖZLERİ
Yine yoksunbenim olan Herseyi cok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak Beni Hiç Bir Zaman
Bi Cemre Düşer Benim Gözyaşımla Birleşir
Bi Selde Kaybolur O Verdiğin Vaatlerin
Ben Ömre Bedel Dedim Attım İçime Özlem'i Sen Cellat Oldun Hayallerimi Hançerinle Kör Ettin.
Biranda Kaybolan O Hayallerimi Düşündüm Ve Kalemim Eşlik Etti Düştügümde Derdine
Ben
Bir Akşam Küstüm Aşka Senle Beraber
Kim Haklı Bilmiyorum , Sormadım Elaleme
Bildiğimle İlerledim , Dedim Ki Biraz Yavaş Çıktığım Bu Yolda Onla Tekrardan Buluşacağız
- Gönülde Beslediğim Bir Sendin Papatyam
- İzledigin denizdim ve Manzarandım Her zaman
Mesafeler Vardı Bende Hesap Edip Geldiğimde Sokaklar'da Sabahladım Ellerimde Bir Çiçekle
5 dakika Görmek İçin Tüm Ailemden Vazgeçerken Sen Benden Vazgeçtin , O Mavi Gözlerin'le...
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Yine yoksunbenim olan Herseyi çok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak Beni Hiç Bir Zaman
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Papatya Devri Bitmez , Kapanmaz O Defter
Ya Her Ne Kadar Fırlatılsa O Notlarda Emek Var
Yanlış anlaşılmalar Yüzünden Oldu Ayrılık Ve Tatlı Tebessümler Ettin Adımı Duyduğun Heran.
Şimdi Söyle Suçlu Kim , Nefretim mi İnancın Mı
Susma Söyle Suçlu Kim , 3. Şahıslar Mı
Ben Sinirle Yumrukladım Duvarları İzle Canım
Kanım Hala Çok Taze , Bitmeyecek Umutlarım
Hala Düşlerimdesin Sen Hala Hayallerimde Bak
Bayadır Yorgunum Ben Psikolojim Darma Duman
Gülüşlerine Hasretim Bi Gelsende Sarılsan
Bana Bi Parça Mutluluk'la Birazda Sen Gerekli Yar...
Bir İstegim Var Sizden Gülüşleriniz Cok Güzelken
Kırmak Üzmek Yakışmaz Siz Kendiniz Olun Yeter
Bir Dileğim Var Benim , Kıs Ayında Düşse Cemre O Deniz Yanar Sonra Mutluluk'ta Doğar Şehre...
Yine yoksunbenim olan Herseyi çok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak Beni Hiç Bir Zaman...
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 1 hafta önce Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 4 milyon izlenmeye ve 350 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: MEG (Mehmet Emin Güleken)
Müzik: AŞIL & Salih Sakarya
Kayıt Mix : Furkan Sarı
Yapım: PARONİ MEDYA
Yönetmen: ONUR ELMAS
Görüntü Yönetmeni: FURKAN ÇOYMAK
Kurgu: MURAT DEMİR
Renk : OKAN HEPTAŞ
Oyuncu: ONUR ELMAS & ÖZÜM ALTIN