Medyum Memiş öldü mü? Medyum Memiş kimdir?

Gündeme gelen isimler arasında olan Medyum Memiş hakkında Medyum Memiş öldü mü? Medyum Memiş kimdir? sorularının yanıtları merak edildi.

Medyum Memiş bir dönem Medyum Keto olayıyla gündeme gelen isimlerden biridir. Tekrar gündem konusu olan Medyum Memiş hakkında Medyum Memiş öldü mü? Medyum Memiş kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

MEDYUM MEMİŞ KİMDİR?

1968 yılında Ordu'da dünyaya gelen Medyum Memiş'in asıl adı Mehmet Memiş'tir. Babasının iki evlilik yaptığı ve on dokuz çocuğu olduğu bilinmektedir. Medyum Memiş ise on ikinci çocuktur. Ailesinin maddi durumunun yetersizliği nedeniyle öğrenim hayatına devam edemedi.

İki yıl hafızlık çalışan Medyum Memiş, 1980 yılında İstanbul'agöç etti. Bir kuru temizlemede çalışmaya başlayan Medyum Memiş, 18 yaşında arkadaşlarıyla yaptığı bir seyahette ilk kez farklı bir özelliği olduğunun farkında olduğunu belirtti.

MEDYUM MEMİŞ ÖLDÜ MÜ?

Medyum Memiş'in öldüğüne dair iddialar yer almıyor.

'Medyum Keto' olarak bilinen ve bir dönemin fenomeni olan Hacı Aydoğan hayatını kaybetti. Medyum Keto'nun ölüm haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Keto'nun huzurevinde vefat ettiğini ve 3 kez beyin ameliyatı olduğunu açıklayan Akay şunları söyledi:

Medyum Keto' olarak tanınıyordu. Asıl adı Hacı Aydoğan olan ve Türkiye'de medyumların ekranlarda olduğu dönemlerde en ünlülerinden olan Keto'yu kaybettik.

Bir canlı yayında Medyum Memiş'ten tokat yiyerek gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı.