Medya patronu Rupert Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek Avustralya'nın en büyük basın grubu News Corp, koronavirüs nedeniyle reklam gelirlerinin düşmesinden dolayı yaklaşık 60 yerel gazetenin basımına ara verileceğini duyurdu.

Avustralya'nın en büyük basın grubu News Corp, koronavirüs nedeniyle reklam gelirlerinin düşmesinden dolayı yaklaşık 60 yerel gazetenin basımına ara verileceğini duyurdu.

News Corp'un patronu Rupert Murdoch halkı internet üzerinden bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu. Murdoch, "Bu kararı almak kolay olmadı. Koronavirüs çok ağır ekonomik kayıplara neden oldu. İnsanların işlerini kaybetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Reklam gelirlerimizin düşmesinden dolayı gazetelerin basımına ara vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle