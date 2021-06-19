Medya partneri AA'nın standı, Antalya Diplomasi Forumu'nda büyük ilgi görüyor
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Medya partneri AA'nın standı, Antalya Diplomasi Forumu'nda büyük ilgi görüyor

Medya partneri AA'nın standı, Antalya Diplomasi Forumu'nda büyük ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının standı yoğun ilgi görüyor.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının standı yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Diplomasinin nabzının tutulduğu forumda, medya partneri olarak 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyadaki gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı (AA) da stant açtı.

"Hem Ajans'ın hem Türkiye tarihinin arşivi niteliğinde prestijli eserlere sahibiz"

AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, yaptığı açıklamada, Antalya'daki uluslararası organizasyonun Türkiye'nin yeni bakış açısını yansıtan bir forum olduğunu söyledi.

AA olarak hazırladıkları yayınları stantta sergilediklerini belirten Bayraktar, "Hem Ajansın hem Türkiye tarihinin arşivi niteliğinde, son derece prestijli eserler var. Bunları farklı dillerde tanıtıyoruz. Almanaklarımız var, bunları açıp baktığınızda örneğin 2019'da, 2020'de Türkiye'de ne olduğunu, en önemli olayları fotoğraflarla AA'nın öne çıkmış işlerini görebiliyorsunuz. Bu açıdan platform bizim için önemli bir fırsat oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli konularını, tarihe geçecek nitelikteki gelişmeleri AA yayınları ile kayda geçirdiklerini aktaran Bayraktar, bunları uluslararası boyuta taşıyıp kalıcı hale getirmek için yeni yayın planlarının olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AA standına ziyaret

Yerli ve yabancı katılımcılar tarafından büyük ilgi gören AA yayınlarının sergilendiği standı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ziyaret etti.

AA çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Çavuşoğlu'na, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım yayınlar hakkında bilgi verdi.

Yayınları inceleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a da "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabı hediye edildi.

Standı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı diplomat ve medya mensubu da ziyaret ederek, yayınları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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