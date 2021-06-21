Medya-İş, Ürgüp'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
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Medya-İş, Ürgüp'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş, Ürgüp'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Medya-İş Sendikası tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" adlı sergi açıldı.

Medya-İş Sendikası tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" adlı sergi açıldı.

Ürgüp Belediyesi ile Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve diğer katılımcılar kesti.

Stantlarda sergilenen fotoğrafları inceleyen konuklara, Medya-İş Genel Sekreteri Sinan Özer bilgi verdi.

Programın sonunda sergi anı defterini imzalayan Vali Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşandığını, AA'nın fotoğraflarıyla yaşanan zulmün gözler önüne serildiğini belirtti.

Serginin, Kapadokya bölgesinin turizm merkezlerinden Ürgüp'te düzenlenmesinin zulmü kınamak açısından önemli olduğunu vurgulayan Becel, "Filistin'de ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar ev ve ibadethanelerine sahip çıktıkları için İsrail'in zulmü ve silahlı saldırıları ile karşılaşıyor. Çocuklar taş atıyor ama karşılığında roketlerle, ağır makineli silahlarla evlerine saldırılıyor. İnsanlar, çocuklar, kadınlar ölüyor, evler yok oluyor. Burada sergilenen her fotoğraf hepimizin yüreğine kazınmış gerçek görüntüler." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de sergideki fotoğrafların yaşanan sıkıntıları anlatma konusunda oldukça başarılı olduğunu dile getirerek, "Mazlum coğrafyaların haklı direnişini tüm dünyaya haykırmak için Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan bu sergiyi çok önemsiyoruz. Birçok ülke bu zulme sessiz kalıyor. Bizler 400 yıl o topraklara hükmetmiş ecdadın torunları olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hiçbir zaman mazlum coğrafyalara karşı sessiz kalmadık. Tüm Türkiye'de oluşacak sosyal farkındalığa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise 83 fotoğrafın yer aldığı sergiyi Ürgüp'ten sonra 30'a yakın kentte açmayı planladıklarını ifade etti.

Etkinliğin turizmde ön plana çıkan alanlarda düzenlenmesini planladıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Amacımız Filistinlilerin İsrail'in zulmüne karşı ne yaptığını ortaya koyabilmek. Anadolu Ajansı'nın orada görev yapan çalışanlarını tebrik ediyorum. Hakikaten zor şartlarda bu fotoğrafları çektiler. İsrail bu zamana kadar hiçbir ahlaka uymadığı gibi savaş ahlakına da uymuyor. Orada, sağlık ve basın çalışanlarının görev yapmalarını engelliyor ama bu zorluğu rağmen arkadaşlarımız çok güzel fotoğraflar çekmişler. Etkinlikle, turist alan bölgeleri tercih ettik. Yurt dışından gelen insanlar da bunu görsünler. Üzülerek belirteyim ki 'bir balinanın kurtarılması için dünyayı ayağa kaldıranlar o kadar insanın katledilmesine göz yumarken bunları görsünler' diye uğraşıyoruz."

Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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