Medya-İş Şanlıurfa'da AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
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Medya-İş Şanlıurfa'da AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş Şanlıurfa'da AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından, Şanlıurfa'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi izlenime sunuldu.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından, Şanlıurfa'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi izlenime sunuldu.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde açılan sergide, 93 fotoğraf yer alıyor.

Vali Abdullah Erin, açılışta, İsrail'in, Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği zulme karşı Türkiye'nin sessiz kalmadığını ve uluslararası platformlarda orada yaşananları gündeme getirdiğini söyledi.

Kudüs'ün üç semavi din için önemli bir yer olduğunu belirten Vali Erin, İsrail'in, Filistin'e yönelik uygulamalarına sessiz kalınmasının tüm insanlığın ayıbı olduğunu aktardı.

Erin, "Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının dün yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da millet, devlet olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Tek başımıza kalsak da bunu gerçekleştireceğiz, çünkü dedelerimizden, tarihimizden aldığımız mirasın gereğini yapacağız." dedi.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de amaçlarının ramazan ayı ve sonrasında İsrail'in, Filistin halkına yönelik zulmünü herkese göstermek olduğunu belirtti.

ABD ve Avrupa medyasının, İsrail'in saldırı ve işgal girişimine her zamanki gibi duyarsız kaldığına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın fedakar mensupları ve Türk basını, orada tüm çıplaklığıyla yapılanları gördü ve bunları resmetti. Biz de Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımızın çektiği orijinal fotoğrafları burada herkes görsün diye sergiledik. Sergide katliam gibi çok kötü durumların fotoğrafları yerine Filistin halkının, çocukları başta olmak üzere gösterdiği direnişi ortaya koymak istedik. Çünkü baktığınız zaman zulme, onların ağır silahlarına rağmen ellerinde sapanlarla, bazen de hiçbir şey olmadan onların karşısında dimdik durduklarını göreceksiniz. Amacımız sadece Türk halkına değil, aynı zamanda yurt dışından gelen turistlere de bu sergiyi gösterebilmekti. Bu nedenle Kapadokya bölgesinden başlayıp Ege ve Akdeniz ile devam ettik. Şimdi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu fotoğrafları sergiliyoruz."

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak ise böyle bir serginin kentte açılmasına katkı sundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Serginin açılışına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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