Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı

Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Belediye Meydanı'nda açılan sergide, 94 fotoğraf yer aldı.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, Anadolu Ajansının, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünün dünyaya duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

AA çalışanlarının çok kez saldırıya uğradığını belirten Ballı, "1 defa arabalarını bombaladılar. Arkadaşlarımıza 3-5 defa plastik kurşun isabet etti. Bu zulmün duyurulması gerekiyor. Bunu da ilkeli haber ajansı olan Anadolu Ajansı yapabiliyor." dedi.

Fotoğrafların şimdiye kadar 5 ilde sergilendiğini ancak bunu 40 şehre çıkartacaklarını aktaran Ballı, Anadolu'daki gazetecilerin, bölgelerine özgü fotoğrafların yer aldığı bir sergi açmayı planladıklarını ifade etti.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da herkesin mutlaka sergiyi gezmesi gerektiğine dikkati çekerek, fotoğrafları görenlerin Filistin'deki acıyı yüreklerinde hissedeceğini söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise Filistin meselesinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, hayatlarını ortaya koyarak Filistin zulmünü belgeleyen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Hak-İş Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Ümit Özmen de konuşma yaptı.

Serginin açılışına, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Genel Sekreter Sinan Özer de katıldı.

Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden sanık, hakimi çıldırttı: 30 yıldır böylesini ilk kez görüyorum
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden sanık, hakimi çıldırttı: 30 yıldır böylesini ilk kez görüyorum
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Burak Yılmaz Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:35:14. #1.15#

title