MediaMarkt'ta "çocuk saatlerinde" 23 Nisan indirimi

MediaMarkt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel başlattığı kampanya ile mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de satışa sunduğu çocuk saatlerinde yüzde 10 indirim uyguluyor.

MediaMarkt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel başlattığı kampanya ile mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de satışa sunduğu çocuk saatlerinde yüzde 10 indirim uyguluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, salgın nedeniyle görkemli kutlamalardan uzak yaşansa da çocuklardaki heyecanı asla azalmıyor.

Çocukların bu "heyecanından" yola çıkan Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, onların gününde sadece onlara özel indirimler başlattı.25 Nisan'a kadar MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak kampanya kapsamında çocuklara özel seçili akıllı saatlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Kampanyada indirime giren ürünlerden Wiky akıllı çocuk saatleri, ebeveynlerin çocuklarından daha kolay haber almaları için tasarlandı. Saatte yer alan "Çocuğum nerede?" özelliği sayesinde ebeveynler, cep telefonlarından çocuklarını anlık olarak takip edebiliyor. Aynı zamanda App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek "WikyS" uygulaması ile güvenli bölgeler de oluşturulabiliyor. Böylece çocuklar tanımlı bölge dışına çıktığında ebeveynlere bildirim gidebilecek.

Wiky akıllı çocuk saatlerinde bulunan "Hızlı Arama" özelliği ile çocuklar, sadece ebeveynlerinin belirlediği kişileri diledikleri gibi arayabiliyor. Buna ek bazı modellerde bulunan kamera ile ebeveynler, akıllı saatler üzerinden çocukları ile görüntülü konuşabiliyor.

Belirli modellerin üzerinde yer alan "SOS" tuşuna çocuklar 3 saniye bastığı takdirde Akıllı Çocuk Saati, önceden belirlenen kişilere ulaşana kadar 3'er kez arıyor ve bu numaralara kısa mesaj yoluyla konum gönderiyor.

Akıllı çocuk saatlerinde toza ve suya dayanıklılığı belirten IP54 sertifikası da bulunuyor.

MediaMarkt Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel indirim gerçekleştirdiği ürünler 809 TL'den başlarken 1.709 TL'ye kadar çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan