MEDES Projesi hayata geçti
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Sağlık

MEDES Projesi hayata geçti

Fabrika, okul ve hastane gibi farklı alanlarda çalışan kişilerin fiziksel olarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan MEDES Projesi hayata geçti.

11.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:50
MEDES Projesi hayata geçti

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Devrim Tarakçı ve ekibi tarafından yürütülen Medipol Endüstride Sağlık Projesi (MEDES) için tanıtım toplantısı düzenlendi. Medipol Teknoloji Transfer Ofisi Binasında gerçekleşen tanıtım toplantısına İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın başta olmak üzere eğitim, sanayi ve iş dünyasından isimler katılım gösterdi. Toplantıya katılan isimlere MEDES Projesi kapsamında kas - iskelet sistemi, fiziksel uygunluk, duyusal sistemler açısından değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda konuşan Tarakçı, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile birlikte 2018 yılından beri proje üzerine çalıştıklarını söyledi. Projenin pilot çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Tarakçı, MEDES'in TTO, Ergoterapi, Odyoloji ve Ortez-Protez Bölümlerinin iş birliğiyle hayata geçtiğini kaydetti. TTO Teknoloji Ticarileştirme ve İş Geliştirme Uzmanı Mert Çeliksoy ise MEDES'in yerinde terapi hizmeti vererek büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

MEDES Projesi, fabrika, okul ve hastane gibi pek çok farklı iş alanında uygulama imkânı bulunan ergoterapi mesleğini tüm sektör ve kuruluşlara ulaştırarak hem farkındalığı artırmayı hem de bireyselleştirilmiş sağlık desteği ile kişilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında hizmet talep eden kurum veya kişilerin ihtiyaçlarına göre değerlendirme ve iyileştirme programları web tabanlı portal desteği ile birlikte sağlanabiliyor. Hizmet programı kapsamında "Ayak tabanı basınç analizi, vücut dengesi, postür, skolyoz, el kavrama kuvveti, duyu, ergonomi, psikososyal ve çevre değerlendirmeleri" konularında danışmanlık hizmeti veriliyor.

MEDES PROJESİ ÇOCUKLARI DA KAPSIYOR

Her bireye vücut farkındalığı kazandırmayı amaçlayan MEDES, çocuklarda ise normal gelişimi takip için değerlendirme ve müdahale gerektiren hususlarda hizmet sağlıyor. MEDES, erken çocukluk dönemi ve okul çağı çocukları ile gençlerin bireysel özelliklerinin tespiti; fiziksel, bilişsel ve duyusal gelişimlerinin takibi; gerekli görülen durumlarda ise bireysel farklılıkları dikkate alarak destek sağlıyor. Proje, çocuklarda görülebilecek fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal katılım problemlerinin önüne geçilebilmesi için web tabanlı sistem ile takip hizmeti sunuyor.

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