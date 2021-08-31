İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel mi?
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel mi?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemin merak edilen konularından biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel mi? sorusunun yanıtı merak edildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel mi? sorusunun yanıtı YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 Kanun No ile kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul'un Anadolu yakasında konuşlanmış bir DEVLET üniversitesidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

'Yenilikçi,' 'Girişimci', 'Toplum ve Medeniyet Odaklı', 'Uluslararası' ve 'Araştırma Odaklı' olarak beş temel esas üzerine kurulan Üniversitemiz, 10 fakülte, 2 yüksekokul ve 1 enstitü ve 14 uygulama ve araştırma merkezi ile 5 ofis ve 8 koordinatörlükten oluşmaktadır: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

  • Edebiyat Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri Fakültesi
  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • Hukuk Fakültesi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Tıp Fakültesi
  • Turizm Fakültesi

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

  • Sivil Havacılık Yüksekokulu
  • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Enstitülerimiz:
  • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
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