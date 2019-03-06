Medeniyet Şehri Projesi ile Kent Yeşille Buluşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeni projesi Medeniyet Şehri ile kent yeşille buluşacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterdiği Fatma Şahin, "Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri" adı altında topladığı projelerin arasından çılgın proje olarak nitelediği, Medeniyet Şehri Projesi ile 4 milyon metrekare alan, yeşille buluşacak.

Başkan Şahin'in Medeniyet Şehri Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı. 31 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler arasında Medeniyet Şehri Projesi'ne ayrı bir önem veren Şahin, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde Medeniyet Şehri'ni anlattı, vatandaşları heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Medeniyet Şehri Projesi'ni anlattığını kaydeden Başkan Şahin, Erdoğan'ın projeyi çok beğendiğini, kendisine "Tam benim istediğim gibi, kimlikli şehir" ifadesini kullandığını aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"New York'taki 3,5 milyon metrekare alanda kurulu New York Central Park'tan daha büyük olacak Medeniyet Şehri yapacağız. Milli Savunma Bakanlığından 5. Zırhlı Tugay Komutanlığının bulunduğu alanı alacağız, Tugay'ı kaldıracağız, 4 milyon metrekare yeşil alandan aileler çocuklarıyla istifade edecek. Gaziantep'in çehresini oluşturan bu topraklara özgü kıymık taşından oluşan evleri, dükkanları olan güzel bir şehir kurulacak. Medeniyet Şehri'nde, hanlarıyla, bahçeleriyle, merkezleriyle Osmanlı'nın zarafeti, Selçuklu'nun sadeliği, cumhuriyet döneminin güzelliği hayat bulacak. Antep evlerinin ortasında hayat denen bahçesi, sokaklarda çeşmeleri ve cumba evler vardı. Gazianteplilerin çocukluğunu geçirdiği sokaklar, şimdi burada, Gaziantep Medeniyet Şehri'nde yaşayacak."

Kaynak: AA