MEDAŞ basın mensuplarıyla bir araya geldi



KONYA - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Enerji Bakanlığı tarafından bu sene yapılan ankette 21 dağıtım şirketi arasında MEDAŞ'ın müşteri memnuniyetinde en iyi olan dağıtım şirketi seçildiğini, bu sonucun kendileri için çok gurur verici olduğunu söyledi.

MEDAŞ yatırımların ve yapılan hizmetlerin anlatıldığı basın toplantısını bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2 milyon müşteriye enerji temin etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Vizyonumuz, hizmet kalitemizi yükselterek bölgemizdeki 2 Milyon müşterimize sürekli enerji temin etmek, öncelikli hedefimiz. Arıza sayısını mümkün olduğunca az sayıda tutarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sağlamaya devam edeceğiz. 2 milyon müşterimiz var pek çok işlem gerçekleştiriyoruz. AG proje onay süresi 5 günden 1 güne, OG proje onay süresi 10 günden 2 güne Enerji Müsaade süresi 5 günden 1 güne, Kabul süresi 20 günden 5 güne düştü. Bütün işlemlerimizi bir sistem, teknoloji dahilinde yapıyoruz. Teknolojiyi etkin olarak kullanıyoruz. 21 dağıtım şirketi içerisinde Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip dağıtım şirketiyiz, tarım sulama alanı fazla olduğu için hat bakımına oldukça özen gösteriyoruz. Paydaşlarımızdan olan Elektrik Mühendisleri ve Fen Adamları ile sıkı ilişkiler içerisindeyiz, sürekli olarak iletişim halindeyiz sıkıntılar varsa en kısa sürede çözüm üretmeye önem gösteriyoruz. Hedefimiz % 100 müşteri memnuniyeti bununla ilgili olarak çağrı merkezi çalışan sayısını 41'den 150'e çıkardık. Sayının yükselmesiyle olumlu etkileri de görmeye başladık. Önceden ulaşılabilirlik oranı yüzde 92 iken bu oran yüzde 99'a çıkmış durumdadır. Gelen çağrıların yüzde 96'sına 20 saniye altında cevap vermekteyiz. Planlı kesintilerde SMS ile bilgi veriyoruz. İlk olarak muhtarlarla bu uygulamaya başladık, bölgemizde bulunan 2 bin 700 civarı muhtarların tamamına planlı kesintilerde SMS gönderiyoruz. Kışa hazırlık çalışmaları yapıyoruz, kışın oluşabilecek riskleri en aza indirmek için bakımlarımız devam ediyor. Enerji Bakanlığı tarafından bu sene yapılan anket de 21 dağıtım şirketi arasında MEDAŞ müşteri memnuniyetinde en iyi olan dağıtım şirketi seçildi, bizim için çok gurur vericidir" dedi.

Basın toplantısına MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, MEDAŞ işletme sorumluları katıldı.