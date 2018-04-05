Meclise "Noter" Benzetmesi

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Mecliste noterlik uygulaması olduğunu, muhalefetin yer almadığı Genel Kurulda, "Kabul edenler, etmeyenler" şeklinde uluslararası sözleşmelerin yasalaştırılmaya çalışıldığını savunarak, "İstedikleri Meclis tablosu, Türkiye tablosu budur; muhalefetsiz Türkiye, muhalefetsiz Meclis." dedi.

Kerestecioğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin, anayasa ve içtüzüğe aykırı olan grup önerisinin dün Meclise sunulduğunu, bu öneriye karşı tutum aldıklarını ifade eden Kerestecioğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın da bunun anayasaya, teamüllere, içtüzüğe aykırı olduğunu, hukuk dersi verir gibi anlattığını savundu.

Kerestecioğlu, "Mecliste AKP öyle bir tahakküm kurmaya çalışıyor ki benim istediğim olursa olur, olmazsa bu Mecliste ne söz ne demokrasi olur anlayışıyla bir davranış sergilediler." dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın bugün grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığını, kendisinin de katıldığını anlatan Kerestecioğlu, "Bunu güçle yapabileceklerini, Kahraman'ın oraya geçebileceğini, o güce dayanarak da bu önergeyi geçirebileceklerini" söylediğini aktardı.

Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görünen köy kılavuz istemez durumuydu. Kendileri, galibiyet, yenilgi sorunu gibi yaşıyorlar. Elitaş kazanmazsa Erdoğan kazanmaz, oranın talimatları yerine gelmezse işlerini istediği gibi yürütemezler. Bugün Meclis Başkanlığına kayyum atandı.

Mecliste noterlik uygulaması var. 'Kabul edenler etmeyenler' şeklinde, uluslararası sözleşmeler, muhalefetin olmadığı Mecliste geçirilmeye çalışılıyor. İstedikleri Meclis tablosu, Türkiye tablosu budur; muhalefetsiz Türkiye, muhalefetsiz Meclis."

Kerestecioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmeye CHP'li 17, HDP'li 7 milletvekillinin gittiği sözlerine de yanıt verdi. Kerestecioğlu, cezaevlerini ziyaret edemediklerini öne sürerek, "Nasıl içeride Meclis Genel Kurulunda yalanla siyaset yürütülüyorsa halka karşı da yalan söyleniyor. Bizler arkadaşlarımızı görmek istemez miyiz? Her birimiz cezaevlerine gitmek için dilekçe veriyoruz, dilekçelerimiz reddediliyor." dedi.

"Buradan Edirne'ye sıra olur"

HDP Grup Başkanvekili Beştaş da AK Parti'nin hiçbir şeyle yetinmediğini kamuoyuna ilan ettiğini, doyumsuz, açgözlü, ne alırsa alsın daha fazlasını isteyen, daha fazla baskı, darbe, hukuksuzluk, keyfiyet, güce dayalı bir iktidarla karşı karşıya olduklarını savundu.

Beştaş, "Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Davul da tokmak da onların elinde. Buradan demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü çıkmaz." diye konuştu.