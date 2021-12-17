Meclis'te kadın milletvekilleri arasında gerginlik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis'te kadın milletvekilleri arasında gerginlik

Meclis'te kadın milletvekilleri arasında gerginlik
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma sonrasında oturuma ara verildi.

Tbmm Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma sonrasında oturuma ara verildi. Verilen arada birbirlerinin üzerine yürüyen kadın milletvekillerini, araya giren diğer milletvekilleri ayırmaya çalıştı.

Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe ve 2020 yılı Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerinde kadın miletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerini eleştirerek, AK Parti'nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü söyledi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Kılıçdaroğlu'nu savunurken CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada  MHP milletvekilleri Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın tutumunu eleştirince Genel Kurul'da gerginlik yaşandı. Genel Kurul'da yaşanan gerginlik sonrası Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi. Verilen arada AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen kadın milletvekillerini, araya giren diğer vekiller sakinleştirmeye çalıştı.


Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title