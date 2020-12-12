Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü
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Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

12.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:47

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in konuşması, tansiyonu yükseltti. HDP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü, araya CHP'li vekiller girdi.

TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı. Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" dedi.

Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

VEKİLLER BİRBİRLERİNİ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi. Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı. AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü
Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:47:19. #1.14#
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