TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "Meclis'te 156 kişilik acil durum merkezi oluşturduk. Bisiklet, motosiklet ve engellilerin gelmesini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapacağız" dedi.



TBMM İdare Amiri Salim Uslu, TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Başkanlık Divanı'na bilgilendirme yaptığını kaydeden Uslu, Soylu'nun verdiği bilgilerle, kamu kurumlarından gelen bilgileri değerlendirdiklerini belirtti. Uslu, halkla ilişkiler binası ana binadaki kapı durumlarının da görüşüldüğünü belirterek, ana binadaki kapı anahtarlarının olduğu bölüme kamera koyacaklarını ifade etti.



Meclis'te olağanüstü güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulmasını gerektiren tehdit olup olmadığına ilişkin Uslu, dinamik bir süreç yaşadıklarını ve sürekli değişiklik yapmak gerektiğini ifade etti. Kamera sisteminin güncellendiğini ve 16 bin bireysel giriş kartının iptal edildiğini söyleyen Uslu, "Meclis'e sabit polis köpeği koyduk. Meclis giriş kapılarının önüne zırhlı polis kulübeleri yaptık. Otoparkla ilgili düzenlemeler yaptık. Personele ayrı giriş kartı verdik. Yine araç girişiyle ilgili sınırlamalar getirdik. Milletvekillerine verdiğimiz araç kartlarını değiştirdik. Ebadını küçülttük. Randevulu sisteme geçtik. Gelen ziyaretçinin TC kimlik no'sunu da bildirme zorunluluğu getirdik. Kütüphaneden herkes istediği gibi faydalanıyordu. Kütüphaneden yararlanmayı internetten müracaat edebilir hale getirdik. Binaların giriş kartlarıyla ilgili düzenleme yaptık. Genel Kurula gelen arkadaşlarımız için farklı kart çalışmamız var. Kartların tamamı çipli yapılıyor, farklı kart çalışmamız var. Grup toplantısına gelenler farklı kart takacaklar, ayrılacaklar" ifadelerini kullandı.



Alçak olan duvarları da yükselteceklerini ifade eden Uslu, "Çankaya ve Dikmen kapılarında anti terör amaçlı engelleyiciler (road blocker) koyduk. Sığınakların sığınak aracıma uygun olarak kullanılması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmamız devam ediyor. Çatıya anti drone sistemi koyduk. Anti drone sisteminin sinyal bozucu özelliği var. Anında tespit edip, yetkililere bildirme imkanımız olacak. Giriş kartlarını çipli hale getirdik. Bölümlere göre çalışmalar devam ediyor. Araç altı kontrol sistemimiz vardı, plaka tanıma sistemine geçiyoruz. Cihaz otomatik kalkacak ve araç girecek. Yüz tanıma sistemi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Meclis'e gelen kargolar için Ayrancı kapıya kargo hangarı projesi devam ediyor. Meclis'te 156 kişilik acil durum merkezi oluşturduk. Bisiklet, motosiklet ve engellilerin gelmesini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.



(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)