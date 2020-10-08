Meclis kürsüsünden 'Allı Turnam' türküsü söyledi
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Meclis kürsüsünden 'Allı Turnam' türküsü söyledi

08.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:32
Meclis kürsüsünden 'Allı Turnam' türküsü söyledi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) ekim ayı toplantısında MHP Başmakçı İGM Üyesi Oğuz Çetinkaya'nın Acıgöl'de bulunan kuşlara dikkat çekmek için meclis kürsüsünden söylediği "Allı Turnam" türküsü dikkat çekti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) ekim ayı toplantısında MHP Başmakçı İGM Üyesi Oğuz Çetinkaya'nın Acıgöl'de bulunan kuşlara dikkat çekmek için meclis kürsüsünden söylediği "Allı Turnam" türküsü dikkat çekti.

İl Genel Meclisi (İGM) toplantıları devam ediyor. Meclis salonunda yapılan toplantı, açılış ve yoklamanın ardından başladı. Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ın başkanlığında yapılan toplantıda Azerbaycan'a destek mesajı gönderildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Çetinkaya, gündem dışı yaptığı konuşmada Acıgöl'e ziyaretçi sayısını arttırmak için sıcak asfalt yapılması gerektiğini belirterek önerge verdi. Çetinkaya şöyle konuştu:

"Gelin bu gölümüzü Turizme kazandıralım. En başta lazım olan 10 kilometrelik yolunu 2021 yılında nasip olursa sıcak asfalt yaparak iç ve dış turizmin ilgisini çekelim diyorum. Geçtiğimiz Cuma günü valimiz Acıgöl'ü incelediler, ziyaret ettiler. Kendilerine gölün tanıtımını yaparken yol işini söylediğimde önergeyi vermemi istediler. Acıgöl ile ilgili verdiğim önergeyi sizlerin ve komisyonlarımızın uygun göreceğine içtenlikle inanıyorum."

Çetinkaya daha sonra Acıgöl'de bulunan kuşlara dikkat çekmek için meclis kürsüsünden "Allı Turnam" türküsünü söyledi. Çetinkaya'nın türküsü meclis üyeleri tarafından beğeniyle dinlendi. - AFYONKARAHİSAR

Meclis kürsüsünden 'Allı Turnam' türküsü söyledi
Meclis kürsüsünden 'Allı Turnam' türküsü söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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