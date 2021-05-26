Meclis HSK'nın 7 üyesini seçti

Hakimler ve Savcılar kurulunda görev alacak 7 üye TBMM'ye seçildi.

Hakimler ve Savcılar kurulunda görev alacak 7 üye TBMM'ye seçildi.

Yeni üyeler 7 Haziran'da göreve başlayacak.

Anayasa Adalet karma komisyonunda başlayan seçim süreci için 118 kişi başvuruda bulundu.

21 ismin belirleneceği komisyon aşamasında Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı arasında uzlaşı sağlandı.

Cumhur ittifakı için 4, Millet ittifakı için ise 3 kontenjan verildi.

Genel Kuruldaki seçimler ise tek pusulayla yapıldı.

Gizli oylama sonucunda Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Koca HSK üyesi seçildi.

HSK'nın 4 üyesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilecek.

Adalat Bakanı ve Bakan yardımcısının doğal üyesi olduğu hakimler ve savcılar kurulunun yeni üyeleri 4 yıl görev yapacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ise adli ve idari yargı kararnamesini tamamladı. Kararname ile adli yargıda 2582 idari yargıda ise 488 olmak üzere 3070 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Aralarında Denizli, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır ve Trabzon'unda bulunduğu 26 il başsavcılığında görev yer değişikliğine gidildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı