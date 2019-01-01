Meclis Başkanı Yıldırım yeni yıla polis memurlarıyla birlikte girdi

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıla Tuzla'daki Orhanlı Polis Karakolu'nda girdi. Yıldırım, polislerin yeni yılını telsiz anonsuyla kutladı.

İstanbul'da bulunan TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'deki Darülaceze ve itfaiye teşkilatı ziyaretlerinin ardından Tuzla'daki Orhanlı Polis Karakolu'na giderek yeni yıla polis memurlarıyla birlikte girdi. Yıldırım'a İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da eşlik etti. Yıldırım, merkezi polis telsizinden emniyet teşkilatı mensuplarına seslenerek yeni yıllarını kutladı.

Yeni yılın ilk dakikalarını polis memurlarıyla birlikte geçirdikten gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "15 dakika önce 2018'deydik. Şimdi 2019'dayız. Ömürden bir yıl daha gitti. 2019'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesini, güzel günlere vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugün önce Darülaceze'ye gittik. Oradaki yaşlı hemşerilerimizle bir arada olduk. Daha sonra Ümraniye İtfaiye Teşkilatı'na gittik. İtfaiyecilerimizle biraz vakit geçirdik, onlarla sohbet ettik. Dedik ki herkes evinde, sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindeyken onların rahatı için gecesini gündüzüne katıp 24 saat hizmet veren polislerimizi de 2019'a girerken ziyaret edelim, yeni yıla birlikte girelim. Tuzla'daki Orhanlı Polis Karakolu'nda çalışan polis memuru arkadaşlarımızla beraber olduk. Yeni yıla burada girdik. Bu vesileyle, teşkilatın bütün mensuplarına merkezi telsiz sistemi üzerinden yeni yıl mesajımızı verdik. Şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimize minnettarlığımızı sunduk" diye konuştu.

Emniyet teşkilatının vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yıldırım, 2019 yılının güzel günler getirmesi temennisinde bulundu.

Açıklamalarında yerel seçimlere de değinen Yıldırım, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin de İstanbul'umuz için, Türkiye'miz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun. Yerel yöneticilerin seçileceği bu seçimde yarışa giren bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte bu 3 aylık süre içinde hemşerilerimizle sık sık bir araya geleceğiz. Onların sesine kulak vereceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve İstanbul'un geleceğini birlikte planlayacağız. Hepinizin yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA