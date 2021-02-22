Şentop'tan, hakkında fezleke bulunan HDP'li 9 vekille ilgili açıklama: Komisyon değerlendirmeyi yapacaktır

Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanırken, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamada bulundu. Şentop, "Fezlekeler Başkanlığımıza gelince karma komisyon değerlendirmeyi yapacaktır. Daha önce 2016'da topluca kaldırma yoluna gidilmişti." dedi.

Geçtiğimiz hafta Kobani soruşturması kapsamında, HDP'li milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Fezlekenin hala kendilerine ulaşmadığını aktaran Şentop, "Fezlekeler Başkanlığımıza gelince karma komisyon değerlendirmeyi yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

Şentop'un yaptığı açıklamalardan satır başları şe şekilde:

"(HDP'li vekiller için fezleke) Fezlekeler Başkanlığımıza gelince karma komisyon değerlendirmeyi yapacaktır. Daha önce 2016'da topluca kaldırma yoluna gidilmişti.

"KESİNLEŞEN HÜKÜM VAR"

(HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki hüküm) Gergerlioğlu'yla ilgili kesinleşen hüküm var. Bu da belli bir prosedürü takip ediyor.

"BERBEROĞLU İLE AYNI MAHİYETTE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Berberoğlu kararıyla ilgili birtakım kıyaslamalar yapılıyor. Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil. Enis Berberoğlu dosyasında daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış milletvekilinin daha sonraki seçimde tekrar dokunulmazlık kazanması tartışması vardı. Halbuki Gergerlioğlu'yla ilgili husus da yürütülen soruşturma ve dava süreci. Anayasa'da dokunulmazlığın istisnası olarak gösterilen iki durumdan birine dayanmaktadır. Sonuçta Meclis'e geldiği zaman hukukçu arkadaşlarımızla görüşecek bu konuda bir karar vereceğiz.

(AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret) Üzüntüyle öğrendik. İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı"

2016 YILINDA NE OLDU?

Haklarında fezleke hazırlanmış 50'si HDP'li 138 milletvekilinin dokunulmazlıklarının bir kereliğine kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 376 oyla kabul edildi.