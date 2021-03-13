TBMM Başkanı Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinin açılışında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Unutulmamalıdır ki istiklal ruhumuz, temel harcımızdır. Varlık ve birliğimizin mayasıdır. Ezelden ebede bağımsız ve onurlu yürüyüşümüzün rotasıdır. Bu istikamet üzere sabırla, azimle, kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Gücümüzü sağlam köklerimizden, yüce mana ve maneviyatımızdan alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinin açılışında katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilen 2021'in, Mehmet Akif'in her yönüyle anlaşılıp anlatıldığı, zengin ve anlamlı faaliyetlerle dolu olarak, bir milli şuur yılı olarak geçmesini temenni eden Şentop, herkesin ve her kesimin kendi sahasında, kendi imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlere katkı sunmasının ehemmiyetli olduğunu dile getirdi.

Şentop, "İnanıyorum ki Mehmet Akif'i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. Şanlı mazimizle parlak istikbalimiz arasındaki mana köprüsünü yeniden kurmaktır. Asım'ın nesline güvenmek ve inanmaktır. Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan, milli irademizin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş felsefesini anlamaktır. Çünkü Mehmet Akif cemiyettir, millet ve milliyettir; aynı zamanda ümmettir. Mehmet Akif, yüz yıl öncesinden büyük bir zafer müjdesidir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur. Bu bağlamda, sanatın ve hayatın her alanında Mehmet Akif'in hak ettiği şekilde anlatılmasının; milli varlığımızın bekasına, şuuruna, birlik ve beraberliğimizin ikamesine ve idamesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Şairlerin, yazarların, edebiyatçıların, bir milletin duyuş, hissediş, yaşayış ve inanışının sözcüleri olduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Yazdıklarıyla, söyledikleriyle fikirlerini ve duygularını paylaşırlar, kültürümüzü yayıp yaşatırlar. Hissiyatımıza tercümanlık eden şairlerimize, yazarlarımıza, edebiyatçılarımıza aziz milletimiz her zaman hürmet etmiş, onlara kendi iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil yetkisi vermiştir. Meclisimizde bugüne kadar çok sayıda şairimiz, yazarımız, edebiyatçımız aziz milletimize temsilcilik yapmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi zirve şair ve edebiyatçılarımız bunlar arasındadır."

Milli iradeyi temsil etmek, milleti temsilen Meclis'te bulunmanın büyük bir sorumluluk olmasıyla birlikte aynı zamanda büyük bir şeref olduğunu aktaran Şentop, bu şerefe erişenler arasında müstesna ve yegane bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy'un, Birinci Meclise Biga ve Burdur'dan milletvekili olarak girdiğini ve bir devlet adamı olmanın mesuliyetini de üstlendiğini söyledi.

"Yeri geldiğinde bütün vasıflarını istiklalimiz uğruna feda edecek kadar hürriyet aşığıdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, veteriner, hatip, hoca, sporcu, alim, mütefekkir ve Kur'an aşığı bir şair olmasının yanı sıra önemli bir siyaset adamı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak yeri geldiğinde bütün vasıflarını istiklalimiz uğruna feda edecek kadar hürriyet aşığıdır. Milli mücadele döneminde halkın nezdinde sahip olduğu güven ve itibarın hakkını vermiş, halkın yanında ve önünde yürümüş bir kanaat önderi olmanın tüm örnekliğini göstermiştir. Milli Mücadelenin zaferle neticelenmesi için Anadolu'yu karış karış gezerek milletimizin sinesinde hürriyet ve istiklal ateşini yakmaya gayret etmiştir. Karanlığa ışık tutup milletimize rehber olmaya çalışmıştır. Yaptığı hizmetlerle çok az insana nasip olacak şekilde gerçek makamını, başta milletimiz olmak üzere bütün masumların, mazlumların kalbinde bulmuştur. O'nun büyük bir inançla kaleme aldığı İstiklal Marşı'mızı her okuyuşumuzda vatanımıza, milletimize duyduğumuz sevgi ve bağlılık hislerimiz kabarmakta, kutsal değerlerimize olan imanımız artmaktadır. Kültür ve sanat tarihimize, kişiliğimize, edebi ve ebedi şuurumuza zengin katkılarından dolayı milli şairimize minnettarız. Takdir ve teşekkür hislerimizi nasıl ifade edersek edelim hep eksik kalır."

Kurtuluş Savaşı'nın mana cephesinin cesur ve yılmaz savunucusu, aynı zamanda fikri hayatına da tesir etmiş olan Ersoy'un, şairliğinden başka mebusluk yönüne de dikkati çeken bu serginin, demokrasi tarihine de ışık tutacak önemli vesikalar içermesi bakımından ayrıca ehemmiyetli olduğunu ifade eden Şentop, "Şair Mehmet Akif'i anlamak, egemenliğin kayıtsız şartsız millete tevdi edilmesinin önemini kavramak açısından da ayrı bir değer taşımaktadır. Bugün açılışını yapacağımız, Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy Sergisi ilk Meclisimizin ruhunu, birlik ve beraberlik şuurunu, sanat-siyaset ilişkisini izahata kavuşturması açısından da ders çıkarmamız gereken mesajlar taşımaktadır. Çanakkale'nin şehadet aşkını, Sakarya'nın cesaret ve metanet şevkini, milletin ve ümmetin kurtuluş davasını günümüze, gönüllerimize yeniden ulaştırmaktadır." diye konuştu.

"Unutulmamalıdır ki istiklal ruhumuz, temel harcımızdır"

Mustafa Şentop, "Unutulmamalıdır ki istiklal ruhumuz, temel harcımızdır. Varlık ve birliğimizin mayasıdır. Ezelden ebede bağımsız ve onurlu yürüyüşümüzün rotasıdır. Bu istikamet üzere sabırla, azimle, kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Gücümüzü sağlam köklerimizden, yüce mana ve maneviyatımızdan alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclisi Mebusan'dan 15 Temmuz Meclisine kadar ortaya koyduğumuz milli irade kararlılığımız, ilhamını Mehmet Akif ruhlu mebuslarımızın varlığından ve sayıca çokluğundan almaktadır. Bu Meclis her şart altında milletimizin iradesini yükseltmeyi bilmiştir. Aklı, vicdanı ve irfanı hür olmanın, istiklal sevdalısı olmanın destanlarını yazmış ve okumuştur. Bizler de bugün aynı aşk ve şevkle bu iradeyi temsil ediyor olmanın haklı onurunu yaşıyor, yaşatmaya çalışıyoruz ve bunu milletimizle de her zaman paylaşıyoruz. Milli varlığımızın ebediyete kadar hür ve bağımsız bir şekilde devam ettirme yeminimiz olan İstiklal Marşımızın 100'üncü yılını da bu minvalde idrak etmeye çalışıyoruz. Bu kadim toprakları; özüyle, sözüyle, bilinç, inanç ve şuuruyla yoğurup bizlere vatan kılan, yurt ve yuva yapanları rahmetle, minnetle ve vefayla anıyorum. Gelecek nesillerin yetişmesinde onurlu ve özgür vicdanların yeşermesinde, parlak istikbalimizin inşası ve ihyasında, üzerine düşeni yapmak için gayret edenleri tebrik ediyorum. Azim ve sadakatle çalışıp, ahlaki ve vicdani değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya çalışanları canı gönülden kutluyorum."

"İstiklal Marşı, İstiklal Harbi'nin manifestosu"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 100 yıllık mirası ve Milli Şairi güzel bir sergiyle yadetmekten sevinç duyduklarını dile getirdi.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'nin ruhu ve kararlılığını yansıtan, büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran bir eser ve İstiklal Harbi'nin manifestosu olduğunu vurgulayan Arısoy, "Allah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.

Başkan Arısoy, sergide emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.

Saygı duruşunun ardından opera sanatçısı Burak Bilgili öncülüğünde katılımcılar tarafından İstiklal Marşı okundu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Mehmet Akif Ersoy portresini hediye ettiği programda, konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Serginin açılışına, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Hasan Turan, Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Sare Aydın, Mustafa Demir, Canan Kalsın; Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, Zeytinburnu Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, Mehmet Akif Ersoy Vakfı Başkanı Ruyan Soydan, küratör Ömer Faruk Şeriflioğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız