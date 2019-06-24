MEB'ten 2019 lise taban puanları, kontenjanlar, yüzdelik dilimler açıklaması

Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. MEB tarafından 1 Haziran'da yapılan LGS sonuçları merakla bekleniyordu. Şimdi sekizinci sınıf öğrencileri ve velileri, tercihlerini yapmak için tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Kılavuz ile birlikte 2019 lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler belli olacak. Peki LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

MEB LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB, LGS sonuçları sonrasında, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tablolarının yarın açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULA

LGS RAPORUNA GÖRE MATEMATİK ORTALAMASI ÇOK DÜŞÜK!



Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde "2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı.

Rapor sonuçlarına göre en yüksek ham puan ortalaması 11,75 ile Türkçe olurken en düşük ortalama ise 2,88 ile Matematik oldu. Sayısal bölümde boş bırakılan soruların çokluğuna dikkat çekildi. Bu sene yapılan bir değişiklikle sayısal bölüm için verilen süre 20 dakika artırılmıştı.