MEB takvimi değişiyor! Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 eğitim öğretim takvimi

Öğrenciler heyecanla karnelerini alacakları günü beklerken, "2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı?" sorusu da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlamıştı. "MEB takvimi değişiyor! Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 eğitim öğretim takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başladı ve 20 Haziran 2025'te sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacaklar. Yaz tatilinin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaz tatiline ilişkin detaylı bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz bilinmezken normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.