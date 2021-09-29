Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesinin e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" denildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri