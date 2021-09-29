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Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesinin e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" denildi.

Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı

Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı
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Haber: Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı - Haberler
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