MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı

Geçtiğimiz günlerde, Lgs'den 405 puan bir kız öğrencinin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştiği haberler i basında yer almıştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine 405 puan almasına rağmen okula kaydı yapılan öğrencinin ise sağlık sorunu yaşadığı gerekçe gösterilmişti.

İKİ TARAF DA GERİ ADIM ATMADI

Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savunurken; İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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