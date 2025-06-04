MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı ve atama iptal şartları nelerdir?

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı ve atama iptal şartları nelerdir?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen duyuru yapıldı! MEB il dışı atama sonuçları açıklandı. 2025 yılı yaz dönemi yer değiştirme süreci kapsamında yapılan başvuruların ardından, öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu. Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı da erişime açıldı.

MEB'in resmi internet adresi üzerinden yayımlanan sonuçlar sonrası, öğretmenler atandıkları okulları öğrenmeye başladı. Ancak bazı öğretmenler için "atama iptal şartları nelerdir?" sorusu da gündeme geldi. Görev yerine gitmeden önce oluşabilecek özel durumlar, tayin iptali için geçerli olabilir. Peki, MEB il dışı atama sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını görüntüleyebilecekleri ekran nerede? Ve ataması çıkan öğretmenler atamayı iptal ettirebilir mi? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özellikle tayin bekleyen öğretmenler tarafından merakla takip edilen süreç sonunda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları MEB'in resmi web sitesi üzerinden duyuruldu.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kadrolu öğretmenler için geçerli olan bu atamalar, "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB il dışı atama sonuçları bugün içerisinde erişime açıldı. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde ilan edildi.

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025

Başvurular :Başlangıç:28 Mayıs 2025

Başvurular :Başlangıç: 28 Mayıs 2025Bitiş : 2 Haziran 2025 (Saat 16.00'a kadar)

Atamalar:3 Haziran 2025

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı ve atama iptal şartları nelerdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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