MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı
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MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı

12.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 22:08
MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda yaptı. Bakanlık, taahhütnamenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.

MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı

"VELİLERE TIBBİ SORUMLULUK YÜKLENEMEZ"

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı

ASLI DA PAYLAŞILDI

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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