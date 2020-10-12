MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda yaptı. Bakanlık, taahhütnamenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirtti.