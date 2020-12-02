MEB'den LGS ve YSK açıklaması: Sınav müfredatında değişiklik söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgınında artan vaka ve vefat sayılarından sonra eğitime ara verilirken, öğrenciler ve aileleri sınavların durumunu merak etti. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

"TÜM MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAKLAR"

Açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir" denildi.

"BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANMAYA DEVAM EDİLECEKTİR"

Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacağı belirtilirken, "Bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

MEB'in yaptığı açıklamaların devamında, "Ayrıca, bu sene her ay 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.