MEB açıkladı : Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?
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MEB açıkladı : Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?

28.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:16

Kasım ayının ilk haftasından itibaran okulların sınav dönemi başlıyor.

Kasım ayının ilk haftasından itibaran okulların sınav dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan ve yüz yüze devam eden eğitimde sınavların nasıl olacağını belirledi. Karar 91 il müdürlüklerine gönderildi.

Buna göre haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile yüz yüze eğitime başlamayan kademelerde de sınavlar okul ortamında yapılacak. Sınav tarihleri bir hafta önceden duyurulacak.

Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek. Öğrencilerin Eba'daki etkinliklere katılımları da puanlamalarında etkili olacak. İlköğretimde bazı derslerin sınavı olmayacak.

Go¨rsel sanatlar, mu¨zik, beden egˆitimi, insan hakları, bilis¸im teknolojileri ve temel di^ni^ bilgiler gibi derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin do¨nem puanı, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanlarıyla olus¸turulacak.

Liselerde sınavların ne zaman yapılacağı ise okullarca belirlenecek ve duyurusu yapılacak. Liselerde sınavlar cumartesi günleri de yapılabilecek.

Her sınav için bir saat süre verilecek. Sınav salonlarında oturma planları fiziki mesafeyi koruyacak s¸ekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerc¸ekles¸tirilecek. Kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

(İHA)

MEB açıkladı : Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?
MEB açıkladı : Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?
MEB açıkladı : Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?
MEB açıkladı : Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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