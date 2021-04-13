MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin 31 ülkede görevlendirdiği 1644 öğretmene, sınıf içi uygulamalarını desteklemek ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilk kez ölçme değerlendirme mesleki gelişim programı düzenlendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin 31 ülkede görevlendirdiği 1644 öğretmene, sınıf içi uygulamalarını desteklemek ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilk kez ölçme değerlendirme mesleki gelişim programı düzenlendi. Bakan Ziya Selçuk, "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yurt dışında yerleşik olan Türk vatandaşlarının eğitim ihtiyacının karşılanması ve Türkiye ile olan kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türk dilinin yaşatılması amacıyla yurtdışına görevlendirilen öğretmenlere yönelik ölçme değerlendirme eğitimi başlattı. Bu kapsamda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İran, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan'da görevli toplam bin 644 öğretmene yönelik ilk kez ölçme değerlendirme mesleki gelişim programı düzenlendi.

'EĞİTİMLERE DEVAM EDECEĞİZ'Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda bir eğitim düzenlendiğini bildirdi. Selçuk, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türk okullarına yönelik, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine farklı eğitim programları da uygulanacak" dedi.

Bakan Selçuk, eğitimlere ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise, "Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden bin 644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ