MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitim

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel
MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin 31 ülkede görevlendirdiği 1644 öğretmene, sınıf içi uygulamalarını desteklemek ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilk kez ölçme değerlendirme mesleki gelişim programı düzenlendi.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin 31 ülkede görevlendirdiği 1644 öğretmene, sınıf içi uygulamalarını desteklemek ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilk kez ölçme değerlendirme mesleki gelişim programı düzenlendi. Bakan Ziya Selçuk, "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yurt dışında yerleşik olan Türk vatandaşlarının eğitim ihtiyacının karşılanması ve Türkiye ile olan kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türk dilinin yaşatılması amacıyla yurtdışına görevlendirilen öğretmenlere yönelik ölçme değerlendirme eğitimi başlattı. Bu kapsamda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İran, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan'da görevli toplam bin 644 öğretmene yönelik ilk kez ölçme değerlendirme mesleki gelişim programı düzenlendi.

'EĞİTİMLERE DEVAM EDECEĞİZ'Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda bir eğitim düzenlendiğini bildirdi. Selçuk, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türk okullarına yönelik, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine farklı eğitim programları da uygulanacak" dedi.

Bakan Selçuk, eğitimlere ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise, "Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden bin 644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:19:33. #1.15#
title