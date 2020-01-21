MDOB, "Carmina Burana" balesini yeni formuyla sahneledi

21.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:45

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki gösterimin, orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman, rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını da Soner Fahlioğulları üstlendi.

Koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz'ün yaptığı balede solist olarak Funda Uyanık (Soprano), Ufuk Toker (Tenor), Faik Mansuroğlu (Bariton) ile Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen sahne aldı.

Solistlere, Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik etti.

Rejisör Mehmet Balkan'ın yorumuyla koreografik sahne kantatı formunda yenilenen eser, müziklerinin yanı sıra dekor, kostüm ve ışıklarıyla dikkati çekti.

Kapalı gişe sahnelenen gösteri sanatseverlerden alkış aldı.

Kaynak: AA