MCV nedir? MCV kaç olmalıdır? MCV yüksekliği, MCV düşüklüğü ne demektir? Nasıl tedavi edilir?

Sağlık konusunda merak konusu halline gelen Hematokrit, çeşitli yönleri ile araştırılıyor. Sağlık çalışanlarından sağlık öğrencilerine, hastalardan bakıcılara kadar pek çok insan MCV nedir? MCV kaç olmalıdır? MCV yüksekliği, MCV düşüklüğü ne demektir? MCV yüksekliği nasıl tedavi edilir? MCV düşüklüğü nasıl tedavi edilir? ayrıntılar haberimizde...

MCV NEDİR?

MCV (Mean corpuscular volume), Türkçe karşılığı ortalama gövde hacmi olan bir kan sayımı parametresidir. Kırmızı kan hücresinin hacmini ifade eder ve değerine göre kırmızı kan hücreleri mikrosit, normosit ya da makrosit olarak sınıflandırılır. Tam kan sayımında fL (femtolitre) birimiyle ifade edilir.

MCV KAÇ OLMALIDIR?

Yetişkin bir bireyde normal bir kırmızı kan hücresi hacmi yaklaşık olarak 80 -100 fL'dir.

MCV YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

MCV değerinin 100 fl'nin üzerinde olduğu durumlar MCV yüksekliği olarak ifade edilir. Eritrositler normal durumdan büyüktür, hemoglobinse düşüktür. Buna makrositik anemi de denir. Makrositik anemiler genelde megaloblastik veya megaloblastik olmayan anemi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Megaloblastik anemi, B12 vitamini ya da folatın eksikliğinden kaynaklanmakta iken, megaloblastik olmayan makrositik anemi ise, karaciğerde yaşanan fonksiyon bozukluğu, miyelodisplastik sendrom, hipotiriodizm, alkol, bazı ilaçlar neden olabilmektedir.

MCV DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

MCV değerinin 80 fl'nin altında olduğu durumlar MCV düşüklüğü olarak ifade edilir. Mikrositik anemi olarak ifade edilen kırmızı kan hücrelerinin normalden küçük olduğu kansızlık tiplerini düşündürür. Bu tip hastalarda en yaygın görülen MCV düşüklüğü belirtileri şunlardır: Cildin soluklaşması, yorgunluk hali, halsiz olma durumu, dayanıklılık kaybı, nefes almakta güçlük çekilmesi, baş dönmesi şeklindedir.

MCV YÜKSEKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın nedenine göre tedavi yapılmaktadır. B12 ve folik asit düzeylerinde düşüklük var ise, B12 ve folik asit kullanılır. B12 kas içine ya da ağızdan uygulanabilmektedir. Folik asit ise, ağızdan ilaç tedavisi ile kullanılabilir. Alkolün bu tedavi sürecinde kesinlikle bırakılması gerekmektedir.

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MCV DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MCV düşüklüğü yaşayan hastalarda demir eksikliği var ise demir ilaçları ve C vitamini verilmektedir. MCV düşüklüğü tedavisi 2-3 ay kadar sürebilmektedir. Daha sonra tam kan sayımına ve de serum demirine bakılmaktadır. Adet bozukluğu nedeniyle aşırı kanama var ise hormon ilaçları kullandırılır. Kronik rahatsızlığa bağlı mikrositik anemi ortaya çıkmışsa altında yatan hastalık tedavi edilir. Hastada kurşun zehirlenmesi var ise dimercaprol ile EDTA kullandırılır. Bakır eksikliği nedeniyle mikrositoz var ise hastaya bakır verilir. Alkol kullanım durumunda hasta alkol tedavisine alınır.

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