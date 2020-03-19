McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, DHA, Güncel

McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır

McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandırBeril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD'li ünlü oyuncu Matthew McConaughey sosyal medyadan yayınladığı görüntüde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı umut verdi.

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:37
McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır

McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD'li ünlü oyuncu Matthew McConaughey sosyal medyadan yayınladığı görüntüde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı umut verdi. Görüntü, 24 saatte yaklaşık 5 milyon kez izlendi. Görüntüde, virüsün renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak bir düşman olduğunu vurguladı.

Oscar'lı Matthew McConaughey, sosyal medyadan paylaştığı görüntüde, koronavirüs salgına karşı birlik beraberlik mesajı verdi. Virüsün ortak bir düşman olduğunu, renk, ırk ve din ayırt etmediğini ifade eden McConaughey, herkesin birbirine sahip çıkması gerektiğini vurguladı. McConaughey, virüsten korunurken panik yapılamaması gerektiğini ifade ederken; şu anda salgın sebebiyle dünyanın kırmızı ışıkta olduğunu ve yeşil ışığın yakın olduğuna inandığını söyledi.

Yeşil ışığın; nezaket, adalet, dayanıklılık, güven, saygı ve cesaretten ibaret olduğunu ifade eden McConaughey, bu değerleri uygulayarak koronavirüsü yenilebileceğini söyledi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, 24 saatte yaklaşık 5 milyon kez izlendi.

McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır

Kaynak: DHA

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McConaughey Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır

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