Mazot gübre desteği TC numarasına göre ne zaman ödenecek? 2021 Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği TC numarasına göre ne zaman ödenecek? Bakanlık tarafından kırsal bölgede tarımsal üretimi desteklemek ve korumak amacıyla çiftçilere verilen mazot, gübre, tarımsal destek ödemelerinin 26 Şubat'ta hesaplara yatacağı açıklanmıştı. Mazot gübre desteği TC numarasına göre ne zaman ödenecek? 2021 Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

2021 çiftçiye gübre, mazot desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Peki, 2021 çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı? 2021 Gübre desteği, mazot desteği ödemeleri ne kadar?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

?ÜRÜNLER ?MAZOT (TL/da) ?GÜBRE (TL/da) ?TOPLAM DESTEK (TL/da) ?Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ?19,00 ?8,00 ?27,00 ?Çeltik, Kütlü Pamuk ?62,00 ?4,00 ?66,00 ?Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ?22,00 ?4,00 ?26,00 ?Patates ?27,00 ?4,00 ?31,00 ?Yağlık Ayçiçeği, Soya ?26,00 ?4,00 ?30,00 ?Dane Mısır ?25,00 ?4,00 ?29,00 ?Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri ?17,00 ?4,00 ?21,00 ?Zeytin ?15,00 ?4,00 ?19,00 ?Diğer Ürünler ?15,00 ?4,00 ??19,00 ?Nadas ?8,00 ? ?8,00

ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ

Mazot gübre dönüm parası listesi desteği devlethaber.net Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasının son rakamı 0, 1, 3, 5, 7, 9 olan vatandaşlar mazot gübre desteği ödemelerini belirlenen takvimlere göre 18:00'den sonra hesaplarına yatması ile alacak.

Mazot Gübre Desteği Ne Kadar?

132 dekar araziye sahip olanlar bu arazileri için üç kez toprak analizi yaptırması gereklidir. Mazot gübre desteği alabilmek için her 50 dekar için 1 analiz yaptırma şartını sağlıyor olmak gereklidir.Bu durumda çiftçilerin arazilerinin her 50 dekar için 1 analiz yaptırmaları gereklidir. Toprak analizi olmayan araziler için mazot gübre desteği verilmemektedir.100 dekar arazi içinher 50 dekarda bir iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmama halinde sadece 100 dekar için gübre desteği alınacaktır. Kalan 32 dekar için de sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında;buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanıyor.

Çeltik kütlü pamuk dekar başına mazot 62 TL, gübre ise 4 TL toplamda 66 TL destek sağlanıyor.

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ürünlerinde mazot 22 TL, gübre ise 4 TL toplamda 26 TL destek sağlanıyor.

Patates ürününde mazot desteği 27 TL , gübre ise 4 TL olmak üzere toplamda 31 TL destek sağlanıyor..

Yağlık Ayçiçeği, Soya ürünlerinde 26 TL mazot, gübre 4 TL olmak üzere toplamda 30 TL destek sağlanıyor.

?Dane Mısır ürünlerinde 25 TL mazot, 4 TL gübre desteği toplam 29 TL destek sağlanıyor.

?Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri Mazot 17 TL, gübre 4 TL toplam 21 TL destek veriliyor.

Zeytin 15 TL mazot, 4 TL gübre toplam 19 TL destek veriliyor.

Mazot Gübre Desteği TC Numarasına Göre Sorgulama

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Mazot Gübre Desteği Verilmeye İller

Bu yılki ödemeler dönüm paraları idi. Destek ödemesi bu yıl 23 ile çıkmadı. İllerin dikkat çeken özelliği ise pamuk üretimi yapılıyor olmasıydı. Pamuk üreten illere destek ödemesinin 2020 yılı içinde yapılması bekleniyor.